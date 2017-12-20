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FIFA'yı zora sokan mahkeme kararı

Rio de Janeiro'da bir mahkeme, hakemlerin kullandığı köpükle ilgili FIFA'nın patent sahibine ödeme yapmadığı gerekçesiyle, ürünün maçlardaki kullanımının derhal durdurulmasına karar verdi.

Kaynak: Milliyet
FIFA'yı zora sokan mahkeme kararı
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20 Aralık 2017 03:57
Futbolda neredeyse tüm dünyada kullanılmaya başlanan köpük, dünya futbolunun patronlarının başını belaya soktu. Hakemlerin serbest vuruşlarda oyuncuların duracakları yeri belirleme, topa vurulacak nokta ile 9.15'lik mesafeyi çizme gibi işlemler için kullandığı kaybolan köpükle ilgili Brezilya'da bir mahkemeden karar çıktı.

Rio de Janeiro'daki mahkeme köpüğün mucidinin Heine Allemagne isimli bir Brezilyalı olduğunu ve patentinin de bu kişiye ait olduğuna karar verdi.

FIFA'nın kendisine bağlı müsabakalarda bu köpüğün kullanımına derhal son vermesine, aksi takdirde maç başına 15 bin dolar para cezası riskiyle karşı karşıya kalacağına karar verdi.

FIFA köpük uygulamasını ilk olarak 2014 Dünya Kupası'nda kullandı. Ancak bu turnuva öncesinde bu teknoloji, Güney Amerika liglerinde zaten kullanılıyordu. Köpüğün mucidi olan Heine Allemagne, 2010 yılında ürünün patentini alarak tescilledi. FIFA ile milyonlarca dolarlık bir anlaşma yapılsa da ödeme olmadı. FIFA 2014 Dünya Kupası'ndan beş ay önce 500 bin dolarlık bir ödeme teklifi yapsa da, anlaşma hiç yürürlüğe girmedi.

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