FIFA'yı sallayan çocuk: 210 galibiyet, 0 yenilgi

FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, FUT üzerinde oynadığı 210 maçın tamamını kazanarak yakalanması zor bir başarıya imza attı.

RB Leipzig e-spor takımının FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, twitch üzerinden ortalama 55.000 kişiye yayın yapıyor. Anders, FIFA oyununda inanılması güç bir rekora imza attı.

FUT modunda 210 maça çıkan 14 yaşındaki genç, mücadelelerin tamamını kazandı.

PROFESYONEL REKABET EDEMİYOR

Vejrgang, henüz 14 yaşında olduğu için profesyonel olarak mücadele edemiyor. EA'in kuralları gereği bir oyuncunun profesyonel rekabette yer alabilmesi için en az 16 yaşında olması gerekiyor.

Genç oyuncunun sıradaki hedefi galibiyet serisini 240 maça çıkarmak olacak.

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