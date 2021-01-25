FIFA'dan yeni dijital platform: Landscape

FIFA üyesi 211 federasyonun birinci liglerine, kulüplerine, oyuncularına ve transferlerine ait istatistikler artık FIFA'nın kendi kurduğu palatformunda yer alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIFA'dan yeni dijital platform: Landscape
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25 Ocak 2021 17:36
"FIFA Landscape" isimli dijital platform kullanıma sunuldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, futbolun küreselleşmesi hedefinin eseri olan dijital veri tabanı, FIFA üyesi 211 federasyonun birinci liglerine, kulüplerine, oyuncularına ve transferlerine ait istatistikleri içeriyor.

Erkek ve kadın futbolundan dünya çapında yaklaşık 130 bin profesyonel oyuncu ve 4400 kulübe ait veriyi barındıran platform, düzenli olarak güncellenecek.



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