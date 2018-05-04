FIFA'dan Trabzonspor'a transfer müjdesi

ÖZKAN SÜMER: "BU KARAR BİZİ RAHATLATTI"

"CASTİLLO İÇİN HENÜZ KARAR VERMEDİK"



Trabzonspor Kulübü, mart ayında FIFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığı bildirdi.Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA'dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir. " denildi.Trabzonspor Başkan Danışmanı ve Futbol Koordinatörü Özkan Sümer, transfer yasağının kaldırılmasının kendilerini rahatlattığını söyledi. Özkan Sümer, FIFA'nın, Matus Bero transferinden kaynaklanan 250 bin Euro'luk taksidinin Trencin kulübüne ödemediği gerekçesiyle verilen transfer yasağının kaldırılmasının gelecek dönem için ellerini güçlendirdiğini belirtti.Sümer, yaptığı açıklamada yasağın kalkmasının kulübü rahatlattığını ifade ederek, "Transfer yasağı bizi rahatlattı. Elimizi güçlendirdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte transferde tercihlerimiz de ona göre değişecek" dedi.Sümer, sakatlığı bulunan ve izin alarak ülkesine giden Fabian Castillo ile ilgili olarak ise "Sakatlığı bulunuyordu. Doktor raporlarına göre de bu sezon faydalanamayacağımız bir oyuncu. Sezonun da sonuna geldiğimiz için o nedenle izin verdik. Castillo'nun gönderilmesi konusunda da henüz bir tespitimiz yok. Alınan, gönderilen oyunculara göre bir belirleme yapacağız" ifadelerini kullandı.