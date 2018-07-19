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FIFA'dan Mersin İdmanyurdu'na ceza

FIFA, Mersin İdmanyurdu Kulübüne 20 bin İsviçre frangı ceza verdi.

Kaynak: AA
FIFA'dan Mersin İdmanyurdu'na ceza
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19 Temmuz 2018 19:28
FIFA, aralarında Mersin İdmanyurdu'nun da bulunduğu 6 kulübe çeşitli para cezaları verdiğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, finansal görevlere uygunluğu garantiye almaya yönelik çalışmalar kapsamında 6 kulübe para cezası verildiği, bu kulüplerin belirli vadeler zarfında sorumluluklarını yerine getirmediği durumda puan silme ve transfer yasağı gibi cezalarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Açıklamada, Mersin İdmanyurdu'na 20 bin İsviçre frangı para cezası verildiği ve kulübün bu parayı 60 gün içinde ödemediği durumda 6 puan silme ile 2 yıl transfer yasağı cezası alacağı kaydedildi.

FIFA ayrıca, Katar'dan El Arabi ile El Kharaitiyat, Mısır'dan Zamalek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Jazira ve Rusya'dan FC Kuban takımlarına da benzer cezalar verdi.

Bir dönem Süper Lig'de boy gösteren Mersin İdmanyurdu, son olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmüştü.

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