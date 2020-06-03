FIFA'dan ırıkçılığa ve ayrımcılığa hayır sözleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un ölümü nedeniyle gerçekleşen ırkçılık karşıtı söylemlere FIFA da katıldı.FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ırkçılık ve ayrımcılık konusunda geniş çaplı mücadele verildiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:"FIFA ırkçılık ve ayrımcılığa karşı kesin mücadelesini defalarca kez açıklauarak bu davranış şeklini ortadan kaldırmak için disiplin kurullarında güçlendirmeler gerçekleştirdi. FIFA ırkçılık karşıtı mesajlar içeren bir çok mesajın futbol karşılaşmalarında yayılması konusunda kampanyalar düzenledi."FIFA Başkanı Gianni Infantino da ırkçılık konusunda yaptığı son açıklamasında, "Hepimiz ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa hayır demeliz" sözlerini kullandı.ABD'nin Mineapolis kentinde George Floyd isimli kişi bir mağaza satıcısı tarafından sahte 20 dolarla ödeme yaptığını iddia ederek polis çağırmış, olay yerine gelen polis Floyd'u göz altına alırken dizini boynuna bastırarak 7 dakika acı çektirdiği görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla infiale sebep olmuştu. Gördüğü şiddet nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd isimli vatandaşa bu muameleyi yapan polis memurunun cinayet suçlaması almasına rağmen ABD'de halk neredeyse tüm eyaletlerde isyan ve protestolarla tepki göstermiş, protesto gösterileri tüm dünyada ırkçılık karşıtı söylemlerle desteklenmişti.