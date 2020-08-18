FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama ödemesi

Galatasaray'ın geçen sezon sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Christian Luyindama için FIFA ödeme yapıyor.



Kongo Milli Takımı formasıyla 18 Kasım'da Gambiya mücadelesinde sakatlanan Luyindama için FIFA'nın 600 bin euroluk bir bedeli sarı-kırmızılıların hesabına yatıracağı kaydedildi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin kısa sürede ödemeyi yapacağı belirtildi.



FIFA, milli takımda sakatlanan oyuncular için kulüplere yardımcı olmak amacıyla bir süredir "sakatlık tazminatı" ödemesi yapıyordu.



