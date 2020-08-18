FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama ödemesi

FIFA, milli takımda sakatlanan Luyindama için Galatasaray'a 600 bin euro ödeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler
FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama ödemesi
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18 Ağustos 2020 19:37
Galatasaray'ın geçen sezon sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Christian Luyindama için FIFA ödeme yapıyor.

Kongo Milli Takımı formasıyla 18 Kasım'da Gambiya mücadelesinde sakatlanan Luyindama için FIFA'nın 600 bin euroluk bir bedeli sarı-kırmızılıların hesabına yatıracağı kaydedildi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin kısa sürede ödemeyi yapacağı belirtildi.

FIFA, milli takımda sakatlanan oyuncular için kulüplere yardımcı olmak amacıyla bir süredir "sakatlık tazminatı" ödemesi yapıyordu.

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