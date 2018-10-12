FIFA'dan 2 yıl transfer yasağı geldi!

, Polonya ekibi Pogon Szczecin'a transferde tarihi bir ceza verdi. Spas Delev'in transferinde yaptığı usulsüzlük nedeniyle'aezası geldi.FIFA'dan yapılan açıklamada 29 yaşındaki Bulgar oyuncu Spas Delev'e deverildiği kaydedildi.Polonya Ligi'nde mücadele eden Pogon Szczecin, 16 takımlı ligde 10. sırada bulunuyor.Hem kulübün hem de futbolcunun CAS'a başvurma hakkı bulunuyor.