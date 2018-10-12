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FIFA'dan 2 yıl transfer yasağı geldi!

FIFA, Spas Delev'in transferinden dolayı Polonya temsilcisi Pogon'a 2 yıl transfer yasağı, Delev'e de 4 ay futboldan men cezası verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
FIFA'dan 2 yıl transfer yasağı geldi!
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12 Ekim 2018 21:47
FIFA, Polonya ekibi Pogon Szczecin'a transferde tarihi bir ceza verdi. Spas Delev'in transferinde yaptığı usulsüzlük nedeniyle Pogon Szczecin'a 2 yıl transfer yasağı cezası geldi.

FIFA'dan yapılan açıklamada 29 yaşındaki Bulgar oyuncu Spas Delev'e de 4 ay men cezası verildiği kaydedildi.

Polonya Ligi'nde mücadele eden Pogon Szczecin, 16 takımlı ligde 10. sırada bulunuyor.

Hem kulübün hem de futbolcunun CAS'a başvurma hakkı bulunuyor.

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