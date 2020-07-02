FIFA21'le birlikte oyun hiç olmadığı kadar gerçeğe yakın

Video oyunları arasında her zaman çok büyük ilgi gören FIFA serisinin yeni oyunu piyasaya çıktı.



FIFA 21, bir önceki versiyonuna göre çığır açan yenilikler getirmiyor olsa da ince detaylarıyla yine farklılar ortaya çıkarmış.



Ultimate Team artık daha akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Takımınız için bir stadyum inşa etme şansınız olduğu gibi, rekabetçi maçlar oynarken yaşanan sorunlar aza indirildi.



İnteraktif maç simulasyonu Football Manager'dan esinlenme gibi görünse de, örneğin penaltı vuruşu için bir anda oyuna girebilmek fantastik bir yenilik.



Oynanış ise hiç olmadığı kadar iyi. Paslaşmak daha kolay ve göze daha iyi görünüyor. Yapay zeka da kocaman bir geliştirme gösterdi: Artık rakibiniz gerçek futboldaki rakipleriniz gibi karşılık veriyor.



