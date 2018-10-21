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FIFA19'da rakiplerinizi yenmenizi sağlayacak 20 efsane taktik diziliş



Saha içi değişiklikler, oyun içi reklamlama ve yeni kontrol mekanikleri ile etkileyici bir oyun deneyimi sunan FIFA 19'da size fikir verecek taktik diziliş videolarını derledik


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