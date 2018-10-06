Sporx Extra Arama Logo

FIFA19'da efsanelerin büyük değişimi!



FIFA 19'da grafikler zirveye çıkarken, oyundaki tüm efsanelerin bu müthiş grafikli yeni hallerini sizler için derledik...

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın

Benzer Haberler