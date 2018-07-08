FIFA, Vida hakkıındaki kararını verdi!

FIFA'nın, Domagoj Vida hakkındaki kararını verdiği ve sadece uyarıda bulunduğu iddia edildi.

08 Temmuz 2018 17:30
FIFA, Vida hakkıındaki kararını verdi!
FIFA'nın, Domagoj Vida'nın Rusya ile oynadıkları maçın ardından kullandığı kelimeler nedeniyle başlattığı soruşturmayı noktaladığı belirtildi. 
İspanyol ve İngiliz basınında çıkan haberlere göre; FIFA, Domagoj Vida'yı sadece uyardı. Bunun sonucunda Beşiktaşlı yıldız, İngiltere'ye karşı oynanacak yarı final maçında sahada olacak.

Dinamo Kiev'in eski oyuncusu Domagoj Vida, Rusya'yı eledikleri maçın ardından, "Yaşasın Ukrayna" diyerek bunu sosyal medyadan paylaştı. Dinamo Kiev'de gözlemcilik yapan Vukojevic ise aynı videoda, "Bu galibiyet, Dinamo ve Ukrayna için." demişti.

Vida, FIFA'nın soruşturma kararı sonrası, "Siyasi bir durum yok. Görüntü şaka amaçlıydı. Ukrayna'da Dynamo Kyiv forması giydiğim zamanlardan çok arkadaşım var. Başka da bir niyetim yoktu. Rusya halkını seviyorum. Şakaydı." ifadelerini kullanmıştı.

2018 Dünya Kupası'nda İsviçre forması giyen Kosova asıllı futbolcular Xherdan Shaqiri ve Granit Xhaka, Sırbistan maçında attıkları goller sonrası çift başlı Arnavut kartalı işareti yapmış ve para cezası almıştı. 

İŞTE VIDA VE VUKOJEVIC'İN GÖRÜNTÜLERİ

 


Kaynak: Sporx.com dış haberler

Diğer Haberler

Buffon: ''Bu transfer benim için de sürpriz'' P. St Germain

Buffon: ''Bu transfer benim için de sürpriz''
Domagoj Vida'dan Rusya maçı sonrası 'Yaşasın Ukrayna' Sosyal Medya Dedikoduları

Domagoj Vida'dan Rusya maçı sonrası "Yaşasın Ukrayna"
Emre Can: ''Cristiano Ronaldo harika olurdu'' Dünya Transferler

Emre Can: ''Cristiano Ronaldo harika olurdu''
Balıkesirspor Baltok'ta altyapı Can Cangök'e emanet Spor Toto 1. Lig

Balıkesirspor Baltok'ta altyapı Can Cangök'e emanet
Bas Dost için flaş gelişme: Kamp kadrosuna alınmadı! Fenerbahçe

Bas Dost için flaş gelişme: Kamp kadrosuna alınmadı!
Beşiktaş 39 günde 9 maça çıkacak! Beşiktaş

Beşiktaş 39 günde 9 maça çıkacak!
Vida'nın sözleri Rusya ve Hırvatistan arasında kriz oldu! Olay isim gönderildi! Dünya Kupası 2018

Vida'nın sözleri Rusya ve Hırvatistan arasında kriz oldu! Olay isim gönderildi!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan fikstür yorumu Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan fikstür yorumu
Jack Wilshere transferini resmen açıkladılar Dünya Transferler

Jack Wilshere transferini resmen açıkladılar
Daha fazla göster
1

Son dakika: Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi
2

Galatasaray TRANSFER açıkladı; Henry Onyekuru
3

Fenerbahçe ilk takviyeyi yaptı! Cocu'dan özel davet!

4

Luis Nani: "Fenerbahçe'ye dönmek isterim"
5

"Fenerbahçe'ye transfer olursa, suçlusu Alex'tir"
6

G.Saray'dan Jason Denayer'e çağrı!
7

Aziz Yıldırım, Sporx'e konuştu; "Evime haciz gelmedi"
8

Jack Wilshere transferini resmen açıkladılar
9

Comolli: "Endişe etmeyin en iyisini alacağız"
10

Galatasaray, Liverpool ile görüşecek
yukarı ok