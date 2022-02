FIFA ve UEFA, Rusya ve kulüplerini men etti!

FIFA ve UEFA, Rusya Milli Takımı'nı ve Rus kulüplerinin tüm organizasyonlardan men edildiğini açıkladı.



FIFA ve UEFA ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"FIFA Konseryi Kararları ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edilen ilk kararlar sonrasında FIFA ve UEFA, tüm Rus ekiplini, milli takımlarını ve kulüp takımlarını hem FIFA hem de UEFA yarımalardan ikinci bir emre kadar askıya aldı.



Bu kararlar bugün her iki kurumun en yüksek karar alma organları olan FIFA Konseyi Bürosu ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edildi.



Futbol dünyası bu konuda tamamen birleşmiş ve Ukrayna'ya yapılan saldırıdan etkilenen tüm insanlarla tam dayamışma içindedir. Her iki kurumun başkanı da Ukrayna'daki durumun hızlı bir şekilde iyileşeceğini umuyor. Böylece futbol insanlar için yine birlik ve barış için önemli bir kurum olabilir."



UEFA'DAN GAZPROM AÇIKLAMASI



Öte yandan UEFA, "Bugün tüm yarışmalarda Gazprom ile olan ortaklığımızı sona erdirme kararı aldık. Karar derhal yürürlüğe girmiştir. UEFA Şampiyonlawr Ligi, UEFA milli takım müsabakaları ve UEFA EURO 2024 dahil olmak üzere mevcut tüm anlaşmaları kapsamaktadır." açıklamasını da yaptı.



HANGİ TAKIMLAR MEN EDİLDİ?



Rusya Milli Takımı, 2022 Dünya Kupsı Avrupa Elemeleri playoff turunda 24 Mart'ta Polonya ile karşılaşacaktı.



UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Moskova, son 16 turunda RB Leipzig ile eşleşmişti.



UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Rusya, C Grubu'nda Hollanda, İsveç ve İsviçre ile mücadele edecekti.





