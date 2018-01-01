Fifa Ultimate Team, Haftanın Takmını Açıkladı

Ülkemizden Ryan Babel bu takım arasına girmeyi başardı.

Fifa tarafından haftalık olarak hazırlanan Ultimate Team Of The Week (TOTW) listesi açıklandı. Listede bulunan oyuncuların 1 hafta süre ile FUT paketlerinden çıkacağı sistemde ülkemizden de bir isim var. Beşiktaş'ta oynayan deneyimli sol kanat Ryan Babel FUT Haftanın takımı arasında yerini aldı. Bu haftanın takımı içindeki yerini alan diğer oyuncular ise; Neymar, Suarez, David Silva, ve Pjanic oldu. Tam listeye görselden erişebilirisiniz.

Eğer siz de Ryan Babel başta olamk üzere bu oyuncuları takımınızda görmek istiyorsanız paketleri açmaya başlayabilirsiniz.
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