FIFA sıralamasında Milli takım düşüşte

Asya Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Katar Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 38 basamak çıkarak 55'inci oldu.FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre Asya Kupası'nda elde ettiği zaferin ardından 55'inci sıraya yükselen Katar, 1993 yılından sonraki en iyi derecesine ulaştı.A Milli Futbol Takımı ise iki basamak gerileyerek sıralamada 41'inciliğe yerleşti. İlk 10 ülkede değişikliğin yaşanmadığı listede Belçika zirvede, Fransa ikinci, Brezilya da üçüncü sırada yer aldı.Sonraki dünya sıralaması, 4 Nisan'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: