FIFA, Rusya'daki yabancı futbolcular için çözüm masasında!

FIFA, Rusya'daki sözleşmeli yabancı futbolcular için yeni bir çözüm önerisini gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
FIFA, Rusya'daki yabancı futbolcular için çözüm masasında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2022 17:43
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında Rus takımlarını süresi olarak organizasyonlardan men eden FIFA, ülkedeki sözleşmeli yabancı futbolcular için yeni bir çözümü masaya yatırdı.

New York Times'ın haberine göre; FIFA'nın, Rusya'da yer alan yabancı futbolcuların başka bir ülkede geçici sözleşmelerde oynayabileceği bir çözüm üzerinde çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

30 HAZİRAN'A KADAR ÖZEL İZİN!

Çözümde; oyunculara kulüpleriyle sözleşmelerini feshedip, 30 Haziran'a kadar yeni kulüplere imza atabilme imkanının sunulacağı ifade edildi.

Haberde; FIFA, UEFA, kulüp temsilcileri ve oyuncuların menajerleri arasında yapılan görüşmelerde FIFA yetkililerinin emsal oluşturma konusunda endişeli oldukları için henüz bir uzlaşmaya varılamadığı aktarıldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.