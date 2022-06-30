FIFA, Pakistan'ı yeniden üyeliğe dahil etti

FIFA, 7 Nisan 2021'de askıya aldığı Pakistan Futbol Federasyonu'nun (PFF) üyeliğini yeniden başlattı.



Ulusal basındaki haberlere göre, FIFA, Pakistan Futbol Federasyonu üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasını ve PFF'nin üyeliğe dahil edilmesini kararlaştırdı.



FIFA, 7 Nisan 2021'de Syed Ashfaq Hussain Shah'ın başında olduğu eski yönetimin Pakistan Futbol Federasyonu Genel Merkezi'ni işgal etmesi sebebiyle PFF'nin üyeliğini askıya almıştı.



FIFA'nın Pakistan'da görevlendirdiği normalleştirme komitesinden, federasyona ait tesisler, hesaplar, idare ve iletişim kanallarının tam kontrolüne sahip olduğu yönünde onay alınmadığı sürece PFF'nin üyelik haklarının da iade edilmeyeceği belirtilmişti.



Seçimlerin FIFA yönetmeliğine uygun yapılmaması nedeniyle PFF'nin yönetimi, Eylül 2019'da FIFA tarafından atanan ve Harun Malik'in başında olduğu normalleştirme komitesine verilmişti.





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