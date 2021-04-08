FIFA, otomatik ofsayt sistemini 2022'de uygulamaya hazırlanıyor

FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemi 2022 yılında uygulayabileceklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIFA, otomatik ofsayt sistemini 2022'de uygulamaya hazırlanıyor
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08 Nisan 2021 20:01
FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, FIFA TV'ye yaptığı açıklamada, mevcut uygulamada ofsayt pozisyonlarının önce VAR sistemine daha sonra ise hakemlere aktarıldığını belirtti.

Ofsaytın tespiti için ortalama 70 saniye beklenmesi gerektiğini vurgulayan Wenger, "Yeni sistemde sinyaller doğrudan yan hakeme iletilecek. Hakem, kolundaki saatte yanacak kırmızı ışıkla pozisyonun ofsayt olup olmadığını anlayacak. Otomatik ofsayt sisteminin 2022 yılında hazır olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son dönemde tartışmalara neden olan ofsayt kuralında değişiklik için çalıştıklarını kaydeden Fransız futbol adamı, "Benim teklifim, bir oyuncunun vücudunun gol atabileceği herhangi bir bölümü rakip oyuncu ile aynı hizada ise pozisyonun ofsayt sayılmaması." şeklinde konuştu.

Wenger, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi yönündeki önerisinin arkasında olduğunu da sözlerine ekledi.



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