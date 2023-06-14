FIFA'nın ilk kadın genel sekreteri Fatma Samoura, sene sonunda görevini bırakacak

FIFA'nın ilk kadın genel sekreteri Senegalli Fatma Samoura'nın, ailesine daha fazla vakit ayırmak amacıyla sene sonunda istifa edeceği bildirildi.



FIFA'dan yapılan açıklamada, 2016 yılında genel sekreterlik görevine başlayan Samoura'nın, organizasyonun dünya genelinde güvenilirliğini artırmak amacıyla önemli projelere imza attığı belirtilerek, emekleri için teşekkür edildi.



Ailesine daha fazla zaman ayırmak için istifa kararı alan 60 yaşındaki Samoura, 20 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası hazırlıklarının tamamlanması için çalışmalarını sürdürecek.



FIFA'da genel sekreterlik görevine getirilen ilk kadın olan Fatma Samoura, ayrıca Avrupa dışından bu göreve getirilen ilk isim konumunda bulunuyordu.





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