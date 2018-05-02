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FIFA Mini Dünya Kupası resmen açıklandı!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, her iki senede bir düzenlenecek ve 8 takımın katılacağı mini Dünya Kupası'nın yapılmasını teklif etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
FIFA Mini Dünya Kupası resmen açıklandı!
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02 Mayıs 2018 16:14
Dünya futbolu, yeni bir turnuvaya hazırlanıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, iki senede bir yapılması planlanan ve 8 takımın katılacağı mini Dünya Kupası için girişimlere resmen başladı. Infantino, kupanın düzenlenmesini teklif ederken turnuvanın gelecek 12 yılda 25 milyar dolarlık bir değere kavuşması bekleniyor.

25 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF...

2021 yılında başlaması planlanan turnuvanın Ekim veya Kasım aylarında gerçekleşeceği belirtildi. Reuters'ın iddiasına göre ise kimliği belirsiz bir yatırımcı, turnuvanın haklarını saklı tutmak için 25 milyar dolar harcamayı teklif etti.

KONFEDERASYONLAR KUPASI KALKIYOR

8 takımın katılacağı mini Dünya Kupası'nın düzenlenmesi halinde ise FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın yapılmaması bekleniyor.



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