FIFA Mini Dünya Kupası resmen açıklandı!

Dünya futbolu, yeni bir turnuvaya hazırlanıyor. FIFA Başkanı, iki senede bir yapılması planlanan ve 8 takımın katılacağı mini Dünya Kupası için girişimlere resmen başladı. Infantino, kupanın düzenlenmesini teklif ederken turnuvanın gelecek 12 yılda 25 milyar dolarlık bir değere kavuşması bekleniyor.2021 yılında başlaması planlanan turnuvanın Ekim veya Kasım aylarında gerçekleşeceği belirtildi. Reuters'ın iddiasına göre ise kimliği belirsiz bir yatırımcı, turnuvanın haklarını saklı tutmak için 25 milyar dolar harcamayı teklif etti.8 takımın katılacağı mini Dünya Kupası'nın düzenlenmesi halinde ise FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın yapılmaması bekleniyor.