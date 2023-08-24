FIFA, Luis Rubiales hakkında disiplin soruşturması başlattı

2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya, İngiltere'yi 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı. Kupa töreninde ise federasyon başkanı Rubiales, takımın forvet oyuncusu Hermoso'yu dudaklarından öpmüştü. Bu eylem İspanya ve birçok ülkede çok ses getirirken başkan Rubiales'e tepkiler de çığ gibi büyümüştü.

FIFA'nın Rubiales'in eylemlerinin disiplin kurallarını ihlal edip etmediğine bakacağı kaydedildi.

Finalden bir gün sonra eyleminden dolayı özür dileyen Rubiales, yaptığı açıklamada, "Tamamıyla hatalıydım" diye konuşmuştu.

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, özrün "yeterli olmadığını" savunmuştu.