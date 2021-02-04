FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Tigres yarı finalde

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Meksika kulübü Tigres, Güney Kore'nin Ulsan Hyundai takımını 2-1 mağlup ederek yarı finalde Palmeiras'ın rakibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Tigres yarı finalde
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04 Şubat 2021 19:58
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan Hyundai'ı 2-1 yenen Tigres, yarı finale yükseldi.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Tigres takımı ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai karşılaştı.

Kim Kee-hee, Er Reyyan kentindeki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçın 24. dakikasında kaydettiği golle Ulsan Hyundai'ı 1-0 öne geçirdi.

Fakat Tigres, Gignac'ın 38 ve 45+5'inci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Tigres böylece 7 Şubat'taki yarı final karşılaşmasında, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Palmeiras'ın (Brezilya) rakibi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.



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