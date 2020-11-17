FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Şubat 2021'de düzenlenecek

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Şubat 2021'de düzenleneceğini açıkladı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, gelecek ay düzenlenmesi planlanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirileceği ifade edildi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, gelecek ay düzenlenmesi planlanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirileceği ifade edildi.