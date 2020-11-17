FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Şubat 2021'de düzenlenecek

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Şubat 2021'de düzenleneceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Şubat 2021'de düzenlenecek
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17 Kasım 2020 20:57
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Şubat 2021'de düzenleneceğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, gelecek ay düzenlenmesi planlanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirileceği ifade edildi.



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