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FIFA ile Katar'dan 2022 Dünya Kupası ortaklığı

2022 Dünya Kupası'nın, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile ev sahibi Katar'ın ortak girişimi olarak düzenleneceği açıklandı.

Kaynak: AA
FIFA ile Katar'dan 2022 Dünya Kupası ortaklığı
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05 Şubat 2019 20:14
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın planlama ve hizmet sağlama süreçlerinden "FIFA Dünya Kupası Katar 2022 Limited Şirketi" sorumlu olacak. Hisselerin yüzde 51'ini FIFA, yüzde 49'unu ise Katar 2022 Organizasyon Komitesi elinde tutacak.

FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, ortaklık için "Dünyanın tek branşa ait en büyük spor etkinliğinin organizasyonu konusunda dev bir adım attık. FIFA Başkanı (Gianni Infantino) ile Katarlı meslektaşlarımızın vizyonu sayesinde hayata geçen bu girişim, çalışma biçiminin, işlevsellik ve verimlilik açısından yeniden düzenlenmesini hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

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