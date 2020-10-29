FIFA gay hakemleri destekliyor

Norveçli hakem Tom Harald Hagen, bu hafta eşcinsel olduğunu açıkladı. Norveç Ligi'nde aktif olarak hakemliğini sürdüren Hagen, daha önce FIFA kokartına da sahipti.



42 yaşındaki hakem, bir gazeteye verdiği röportajda eşcinselliğini açıkladı. Hagen röportajında; "Çok fazla sayıda güzel mesajlar aldım. Bu durumun bu kadar ilgi görmesine biraz şaşırdım. Özellikle genç futbolcular, hakemler, taraftarlar ve teknik direktörlerden gelen mesajları okumak çok güzel." dedi.



FIFA DESTEĞİNİ AÇIKLADI



Uluslararası Futbol Federasyonu, Hagen'in açıklamasına desteğini gösterdi.



FIFA'nın Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Baş Sorumlusu Joyce Cook; "Futbol herkes için olmalı ve Tom Harald'ın cesur hareketi bize yol göstermesi açısından çok önemli." dedi.



FIFA, 2016'da başlatılan FIFA Çeşitlilik Ödülü ile bu konuda aktif olarak farkındalık yaratıyor.



