FIFA, Galatasaray'ın transfer yasağını kaldırdı

Galatasaray Kulübü'ne transferle ilgili FIFA'dab müjde geldi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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FIFA, Galatasaray'ın transfer yasağını kaldırdı
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18 Ocak 2023 12:37
Kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, FIFA'nın geçici transfer yasağını kaldırdı.

A Spor'un haberine göre; 5 Ocak'ta Lucas Torreira'nın yetiştirme bedeli için Delfino Pescara kulübüne 18.236 Euro yatırıldı. Bankalardan bankasından kaynaklanan gecikme nedeniyle FIFA'dan Galatasaray'a geçici transfer yasağı geldi.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, ödemelerin yapıldığını FIFA'ya bildirmesinin ardından onay yazısı geldi ve Galatasaray'ın transfer tahtası açıldı.

Galatasaray bugünden itibaren devre arası transferi yapabilecek.

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