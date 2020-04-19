FIFA'nın "Stay and Play" sloganıyla organize ettiği FIFA eNations Cup'ta Türkiye'nin rakipleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan Salı günü başlayacak organizasyonda milliler, B Grubu'nda Romanya, İsrail ve Mısır ile karşı karşıya gelecek.43 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek kupada Türkiye'yi A Milli Takım futbolcuları Oğuzhan Özyakup ve Kaan Ayhan ile E-Spor Milli Takımı oyuncuları İsmail Can Yerinde ve Mert Altıntop temsil edecek.Kupada ilk maçını 21 Nisan Salı günü saat 17.00'de Mısır ile yapacak ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasını aynı gün saat 18.20'de Romanya ile oynayacak. Milliler, gruptaki son mücadelesinde ise 22 Nisan Çarşamba günü İsrail ile karşılaşacak.Türkiye, grubunu lider tamamlaması durumunda çeyrek finale yükselecek.