FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımımızın, FIFA dünya sıralamasında 32'nci basamaktaki yeri değişmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri değişmedi
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18 Şubat 2021 17:00
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nci basamaktaki yerini korudu. 

FIFA'nın internet sitesinden şubat ayı dünya sıralaması açıklandı.

2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamlayan Türkiye'nin klasmandaki yerinde değişiklik yaşanmadı. 

Belçika'nın 1780 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1755 puanlı Fransa ikinci, 1743 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor. 

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım  Puan  Değişim 
 1  Belçika  1780      -
 2   Fransa   1755       -
 3  Brezilya  1743      -
 4  İngiltere  1670       -
 5  Portekiz  1662      -
 6  İspanya  1645       -
 7  Arjantin   1642      -
 8  Uruguay  1639       -
 9  Meksika   1632      -
 10  İtalya   1625      -


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