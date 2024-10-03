FIFA'dan yeni transfer dönemi kararı!

FIFA, gelecek yıl düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası nedeniyle 1-10 Haziran tarihleri arasında yeni bir transfer dönemi açılmasını planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
FIFA'dan yeni transfer dönemi kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2024 17:16
Son güncelleme 03 Ekim 2024 17:35
FIFA, gelecek yıl düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle yeni bir transfer dönemi kararı alabilir.

Marca'da yer alan habere göre, FIFA, turnuva nedeniyle 1-10 Haziran tarihleri arasında yeni bir transfer dönemi açılmasını planlıyor.

FIFA'nın açacağı söz konusu tarihlerin tüm federasyonları kapsayacağı ve tüm federasyonların bu haktan yararlanabileceği öne sürüldü.

FIFA'nın bu hareketinin nedeni olarak Kulüpler Dünya Kupası öncesi oyuncuların transferlerini teşvik etmek ve turnuva sırasında sona eren sözleşmelerin önüne geçmek olduğu vurgulandı.

TURNUVA NE ZAMAN?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası gelecek yaz 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Kulüpler Dünya Kupası'na 6 konfederasyondan 32 takım katılacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery