FIFA'dan Ukrayna'ya yardım

FIFA, Rusya'nın işgal altına aldığı Ukrayna'ya 1 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIFA'dan Ukrayna'ya yardım
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19 Mart 2022 21:00
FIFA, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya bir milyon dolar bağış yapılacağını duyurdu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yaşanan savaş karşısında Ukrayna halkını destekleyerek üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. FIFA, Ukrayna ve bölgedeki futbol camiasıyla iş birliği içinde gerekli yardımları yapmaya hazır." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'da savaştan etkilenenler için FIFA Vakfı aracılığıyla bir milyon dolar tahsis edildiği belirtildi.

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere insani yardımların Ukrayna Futbol Federasyonuna ulaştırıldığı bildirildi.

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