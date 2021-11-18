FIFA'dan Türkiye'ye inanılmaz para!

A Milli Futbol Takımımız, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılması halinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasasına çok ciddi miktarda para girişi olacak.



Turnuvanın organizatörü olan FIFA, finallerde mücadele etme hakkını kazanan her ülkeye 2 milyon dolar hazırlık parası, 10 milyon dolar da katılım bedeli ödüyor. Böylelikle federasyonun kasasına 12 milyon dolar (123.6 milyon TL) para ödülü girmiş olacak.



Dünya Kupası'na katılmak, başta Turizm ve seyahat olmak üzere çok sayıda sektörde ciddi bir hareketlilik yaratacak.







