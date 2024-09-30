FIFA'dan Samuel Eto'o'ya men cezası!

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'ya FIFA'dan kötü haber geldi.
FIFA Disiplin Kurulu, Samuel Eto'o'ya, "Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali" ile "Uygunsuz davranışları" sebebiyle 6 ay futboldan men etti.
Eto'o'nun Kamerun'u temsil eden hiçbir maça 6 ay boyunca gidemeyeceği ifade edildi.
Deneyimli futbol adamı, FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunmuştu.
FIFA Disiplin Kurulu, Samuel Eto'o'ya, "Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali" ile "Uygunsuz davranışları" sebebiyle 6 ay futboldan men etti.
Eto'o'nun Kamerun'u temsil eden hiçbir maça 6 ay boyunca gidemeyeceği ifade edildi.
Deneyimli futbol adamı, FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunmuştu.