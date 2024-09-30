FIFA'dan Samuel Eto'o'ya men cezası!

FIFA Disiplin Kurulu, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'ya, "Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali" ile "Uygunsuz davranışları" sebebiyle 6 ay futboldan men etti.

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FIFA'dan Samuel Eto'o'ya men cezası!
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30 Eylül 2024 20:12
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'ya FIFA'dan kötü haber geldi.

FIFA Disiplin Kurulu, Samuel Eto'o'ya, "Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali" ile "Uygunsuz davranışları" sebebiyle 6 ay futboldan men etti.

Eto'o'nun Kamerun'u temsil eden hiçbir maça 6 ay boyunca gidemeyeceği ifade edildi.

Deneyimli futbol adamı, FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunmuştu.

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