FIFA'dan Rusya ve Ukrayna maçları için karar!

FIFA, İskoçya'nın Ukrayna ile oynayacağı maç için kararını verdi.



FIFA'dan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta oynanması planlanan İskoçya-Ukrayna yarı final mücadelesinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle haziran ayına ertelendiği kaydedildi.



Ukrayna, finale çıkması halinde Galler-Avusturya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.



Açıklamada, Rusya Milli Takımı'nın men edilmesi nedeniyle Polonya'nın doğrudan finale yükseldiği ve bu turda İsveç-Çekya maçının galibiyle karşılaşacağı belirtildi.









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