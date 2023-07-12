FIFA'dan Ronaldo'nun takımına ceza!

FIFA, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'a Ahmed Musa transferi nedeniyle transfer cezası verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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FIFA'dan Ronaldo'nun takımına ceza!
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12 Temmuz 2023 15:25
FIFA, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer cezası verdi.

FIFA'nın, Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği kulübe transfer yasağı vermesinin nedeni ise Ahmed Musa transferi.Al Nassr'ın, 2018 yılında Leicester City'den kadrosuna kattığı Ahmed Musa için İngiliz ekibine sözleşmede yer alan bonuslardan ödeme yapmadığı belirtildi.

AL NASSR 460 BİN EURO ÖDEYECEK

Al Nassr'ın, Leicester City'ye 460 bin euro ödemesi gerektiği, Suudi Arabistan ekibinin bu parayı kısa süre içinde ödeyip transfer yasağını kaldırmasının beklendiği aktarıldı.

AL NASSR PERFORMANSI

2018 yılında Leicester City'den Al Nassr'a transfer olan Ahmed Musa, Suudi Arabistan ekibinde 60 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, Al Nassr'da 60 maçta 11 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

ŞU ANDA SİVASSPOR'DA

2020'de Al Nassr'dan ayrılan 30 yaşındaki futbolcu şu anda Süper Lig'de Sivasspor forması giyiyor.

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