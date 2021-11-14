FIFA'dan Orhan Erdemir'e görev

UEFA gözlemcisi Orhan Erdemir, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Pazartesi günü Arnavutluk ile Andorra arasında oynanacak maçta görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Orhan Erdemir, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Qemal Stafa Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Orhan Erdemir, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Qemal Stafa Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev alacak.