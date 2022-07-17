FIFA'dan Mbemba için soruşturma

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya'nın yeni transferi Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Chancel Mbemba'nın 27 yerine 34 yaşında olduğu iddia edilmesi, ülke basınında yankı uyandırdı.



CNN'de yer alan haberde, Olimpik Marsilya'nın bonservis bedeli ödemeden 3 yıllık sözleşmeye imza attığı oyuncunun, 4 farklı doğum tarihi olduğu öne sürüldü.



Bu kayıtlarda, Kongo'da futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 görülen Mbemba'nın farklı kayıtlarda 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler paylaşıldı.



Demokratik Kongolu oyuncunun yaşına ilişkin bu tartışmaların uzun yıllardır devam ettiği de ortaya çıktı. Mbemba'nın 2011 yılında Avrupa'ya ilk transferini gerçekleştirdiği Anderlecht takımında da yaşı nedeniyle benzer sorunlar yaşamasının ardından Belçika temsilcisi, FIFA'ya başvurdu.



Mbemba'nın o dönem milli takımlarda hangi kategoride oynayacağına ilişkin endişelerin artması üzerine FIFA, doğum tarihinde resmi bir belge çıkarılması için Demokratik Kongo Cumhuriyeti adli makamlarına başvuruda bulundu ve mahkeme kararına göre, futbolcunun doğum tarihi olarak, bugünkü resmi yaşına tekabül eden 8 Ağustos 1994 tarihi belirlendi.



Futbolcu hakkında ortaya çıkan son belgelerin bir kez daha FIFA'ya yollandığı ve yeni bir soruşturma başlatıldığı da belirtildi.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 66 maçta görev alan Chancel Mbemba, Anderlecht'in yanı sıra Newcastle United ve son olarak Porto'da forma giydi.





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