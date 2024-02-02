FIFA'dan Lyon'a izin: Benrahma

Lyon, West Ham'dan Said Benrahma için anlaşma sağlasa da belgeleri yetiştiremediği için transfer iptal olmuştu. Yeni bir gelişme yaşandı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; FIFA, Benrahma için Lyon'un yaptığı itirazı kabul etti.



Habere göre; Fransız ekibi, 28 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde tamamlayacak.



Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Benrahma, West Ham ile 155 maça çıktı. 24 gol ve 19 assit yaptı.



