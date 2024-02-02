FIFA'dan Lyon'a izin: Benrahma

Lyon, West Ham'dan Said Benrahma için anlaşma sağlasa da belgeleri yetiştiremediği için transfer iptal olmuştu. Yeni bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; FIFA, Benrahma için Lyon'un yaptığı itirazı kabul etti.
Habere göre; Fransız ekibi, 28 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde tamamlayacak.
Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Benrahma, West Ham ile 155 maça çıktı. 24 gol ve 19 assit yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; FIFA, Benrahma için Lyon'un yaptığı itirazı kabul etti.
Habere göre; Fransız ekibi, 28 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde tamamlayacak.
Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Benrahma, West Ham ile 155 maça çıktı. 24 gol ve 19 assit yaptı.