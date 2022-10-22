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FIFA'dan Lionel Messi'ye soruşturma

FIFA, Arjantin Milli Takımı'nın Hollanda'yı elediği çeyrek final maçı sonrası hakemi eleştiren Lionel Messi ve Emiliano Martinez hakkında soruşturma başlattı.

FIFA'dan Lionel Messi'ye soruşturma
FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltılar sonucu eleyen Arjantin'de maç sonu hakeme tepki gösteren Lionel Messi ve Emiliano Martinez hakkında disiplin soruşturması başlattı.

İspanyol basınından Mundo Deportico'nun haberine göre; Arjantin kaptanı Lionel Messi, maçın ardından hakem Mateu Lahoz için "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz. Eğer hakem hakkında yorum yaparsam ceza alırım." demişti. Kaleci Emiliano Martinez ise maçın ardından, "Lahoz, Dünya Kupası'nda gördüğüm en kötü hakemdi. Maç berabere bitsin diye 10 dakika uzatma verdi." ifadelerini kullanmıştı.

FIFA'nın ayrıca Hollanda yedek kulübesine sert bir şekilde şut çeken Leandro Paredes ve maçın ardından Hollandalı futbolcular ile alay eden Nicolas Otamendi'nin yanı sıra Hollanda cephesinin de tutumunu masaya yatıracağı belirtildi.

Kararların 13 Aralık'ta oynanacak Arjantin-Hırvatistan yarı finalinden önce açıklanması bekleniyor.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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