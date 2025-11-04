FIFA'dan İran'a övgü: 'Umut verici gelişme'

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'da statlara kadın taraftarların alınmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Futbolu daha küresel ve erişilebilir kılmak istediklerini belirten Infantino, şunları söyledi:"FIFA'nın vizyonu, futbolu dünyanın her yerindeki herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir kılmaktır. Çünkü oyunumuz, onu deneyimlemek isteyen herkese aittir. Futbolu daha da küresel hale getirmek için dünya genelindeki ilgili makamlarla diyaloğumuzu ve çabalarımızı sürdürürken, bu gelişmelerin olumlu yönde devam etmesini umuyorum."Bu arada İran; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.