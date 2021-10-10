FIFA'dan Halis Özkahya'ya görev

Halis Özkahya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kazakistan - Finlandiya maçını yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIFA'dan Halis Özkahya'ya görev
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10 Ekim 2021 14:52
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Kazakistan ile Finlandiya arasında 12 Ekim Salı günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Astana Stadı'nda oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak.


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