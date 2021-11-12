FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Belçika-Estonya maçını yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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12 Kasım 2021 13:51
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü Belçika ile Estonya arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Baudouin Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.


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