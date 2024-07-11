FIFA'dan Galatasaray'a ceza

FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi.

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FIFA'dan Galatasaray'a ceza
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11 Temmuz 2024 18:54
Son güncelleme 11 Temmuz 2024 19:01
FIFA'dan Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaptığı Tete transferi için flaş bir karar geldi. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi. 

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı futbolcu Tete, Ukrayna'da çıkan savaşı gerekçe göstererek Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, bunun üzerine Tete'nin bonservissiz ayrılması nedeniyle Galatasaray aleyhine dava açmıştı.

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