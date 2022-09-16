FIFA'dan Ekvador'a iyi haber

FIFA'dan Ekvador'a Dünya Kupası için iyi haber geldi.



Bryon Castillo'nun 1995 Kolombiyalı doğumlu olmasına rağmen, kendini 1998'li gösteren sahte doğum belgesi düzenlemesinin ardından konuyla ilgili toplanan FIFA, Şili ve Peru'nun Ekvador'un Dünya Kupası'na alınmaması için yaptığı itirazı reddetti.



NE OLMUŞTU?



Dailymail'in haberinde Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenleyerek Ekvador Milli Takımı'nda oynama hakkı elde ettiğine dair belgeler yayınlandı. Yayınlanan belgelerde Castillo'ya ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisi verildi.



Castillo'nun ayrıca belgelerde belirtildiğinin aksine 1998 değil 1995 doğumlu olduğu, tam adının Bayron Javier Castillo Segura değil Byron David Castillo Segura olduğunu ve sahte evrak düzenlemek için Ekvadorlu bir işadamından yardım aldığını itiraf ettiği kaydedildi. Ayrıca bu durumun Ekvador Futbol Federasyonu tarafından bilindiği ve örtbas edildiği de belgelerin içeriğinde yer aldı.





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