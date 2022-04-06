FIFA'dan, Dünya Kupası için '100 dakika' fikri

FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası öncesi topun oyunda kalma süresini artırma amacıyla maç sürelerini 100 dakikaya çıkartma fikrini gündemine aldı.



Analiz şirketlerine yapılan araştırmalar sonucu topun, Şampiyonlar Ligi maçlarında dahi yaklaşık 60 dakika oyunda kaldığı hatta bu oranın %60.2 olduğu öğrenildi.



Corriere dello Sport'un haberine göre; FIFA topun oyunda kaldığı süreyi artırmak için bir hamle yapmak istiyor ancak futbolun hukuk ayağı olan IFAB'dan yeşil ışık alması gerekiyor.



FIFA'nın, mevcut maç süresi olan 90 dakikaya en az 10 dakika daha ekleme planı olduğu ve bu fikrin direkt olarak başkan Gianni Infantino'dan geldiği öğrenildi.

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