FIFA'dan Belçika'ya 'Love' talebi

FIFA'nın, "One Love" yazılı kol bantlarıyla ilgili yasağının tartışmaları devam ederken, Belçika'ya da bir uyarı gittiği belirtildi.



ESPN'de yer alan habere göre, FIFA'nın, Belçika'dan deplasman formasının yaka kısmında yer alan "Love" (Sevgi, Aşk) kelimesini kaldırmasını istediği aktarıldı.



FIFA'nın, bu konuda tavrının net olduğu ve Belçika Futbol Federasyonu ile görüşmeyi bile kabul etmediği ifade edildi.



Belçika'nın ise FIFA'dan gelen bu talebi yerine getirip getirmeyeceğine henüz karar vermediği kaydedildi.



Dünya Kupası'nın F Grubu'nda yer alan Belçika, ilk maçta 23 Kasım Çarşamba günü Kanada ile karşılaşacak.



