FIFA'dan alkol yasağı açıklaması

Katar Dünya Kupası'na sayılı saatler kala FIFA, turnuva boyunca stadyum içinde ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını açıkladı.



Yapılan açıklamada, FIFA ve ev sahibi Katar'ın yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin ardından böyle bir karar alındığı belirtildi.



FIFA, ayrıca stadyumlarda alkolsüz biranın satışına engel bir durum olmadığını kaydederken, ev sahibi ülke yetkilileri ile birlikte stadyumlar ve çevrelerinde taraftarların keyifli, saygılı ve iyi deneyimler yaşanmasının sağlanacağı aktarıldı.



