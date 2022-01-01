FIFA'dan alkol yasağı açıklaması

FIFA, Katar'daki Dünya Kupası'nda stadyum içinde ve çevresinde alkol satılmayacağını açıkladı.

FIFA'dan alkol yasağı açıklaması
Katar Dünya Kupası'na sayılı saatler kala FIFA, turnuva boyunca stadyum içinde ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, FIFA ve ev sahibi Katar'ın yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin ardından böyle bir karar alındığı belirtildi.

FIFA, ayrıca stadyumlarda alkolsüz biranın satışına engel bir durum olmadığını kaydederken, ev sahibi ülke yetkilileri ile birlikte stadyumlar ve çevrelerinde taraftarların keyifli, saygılı ve iyi deneyimler yaşanmasının sağlanacağı aktarıldı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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