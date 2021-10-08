FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

Abdulkadir Bitigen, Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti arasında cumartesi günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
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08 Ekim 2021 17:00
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti arasında cumartesi günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas'ın yöneteceği müsabakada Ali Palabıyık da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görevini üstlenecek.


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