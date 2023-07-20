FIFA'da A Millilerin yeri değişmedi!

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradaki yerini korudu.

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FIFA'da A Millilerin yeri değişmedi!
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20 Temmuz 2023 12:59
Son güncelleme 20 Temmuz 2023 13:12
Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi.

 FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.

Haziran ayında açıklanan sıralamadan bu yana 62 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini koruyama devam etti.

İlk 10'daki sıralamanın değişmediği listede, A Milli Futbol Takımı da 1484,47 puanla 41. basamakta bulunuyor.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 21 Eylül'de açıklanacak.

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