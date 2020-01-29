FIFA, Cüneyt Çakır'ı liste dışı bıraktı!

FIFA ve UEFA'nın tüm üst düzey organizasyonlarında yer alan Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası öncesi 'yaş' nedeniyle liste dışında kaldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
FIFA, Cüneyt Çakır'ı liste dışı bıraktı!
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29 Ocak 2020 08:15
Cüneyt Çakır, FIFA'nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı.

Çakır'ın liste dışı kalmasının performansından değil, yaş haddinden kaynaklandığı belirtildi. 43 yaşındaki tecrübeli hakem 2020 Avrupa Şampiyonası için UEFA tarafından verilen eğitimlere katılmaya ise devam ediyor.

FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nda genç hakemlere şans vermek istediği ve bu nedenle Cüneyt Çakır'ın liste dışı bırakıldığı MHK cephesi tarafından dile getiriyor.

Çakır, 2022 yılında 45 yaşında olacak.

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