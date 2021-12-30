FIFA Başkanı Infantino'dan yeni yıl mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni yıl öncesi bir mesaj yayımladı.



Infantino, yeni yıl öncesinde yayımladığı mesajda, futbolla ilişkisi ne düzeyde olursa olsun herkese sevdikleriyle birlikte mutlu bir yıl dileğinde bulundu.



2022 Dünya Kupası'nın çığır açacağını ve tüm dünyada gözlerin Katar'a çevrileceğini belirten Infantino, "Finaller, Fransa'nın dört yıl önce kupayı kaldırdığından çok farklı bir dünyada düzenlenecek. Yeni tip koronavirüs salgınında zor zamanlar geçiren insanlara umut ve ilham verecek. 2022 Dünya Kupası, dünyayı yeniden birleştirmek için eşsiz bir fırsat olacak. Hepimizin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



Futbolun halkın oyunu olduğunu vurgulayan deneyimli spor adamı, FIFA'nın tüm organizasyonlarında 'önce sağlık' anlayışıyla hareket ettiğini ve koronavirüs salgını nedeniyle futbolun tüm paydaşlarıyla dayanışmaya devam edeceklerini kaydetti.



Uluslararası maç takvimi reformuyla ilgili tartışmaları en iyi şekilde sonuçlandırmak istediklerini aktaran Infantino, futbolda eylem ve iletişimin öne çıkacağı 2022'nin unutulmaz ve özel bir yıl olacağı düşüncesini paylaştı.





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